Angelo Pintus diventerà padre: il nome del bambino sarà un omaggio a Raffella Carrà

Senza alcuna ombra di dubbio Angelo Pintus è uno dei comici più amati e seguiti nel mondo dello spettacolo. Il celebre personaggio televisivo diventerà presto padre. A rivelarlo è stato lui stesso in occasione di un suo spettacolo live in Sicilia. Il nome del bambino sarà un omaggio a Raffaella Carrà. Scopriamo insieme i dettagli.

Nel corso degli ultimi giorni, Angelo Pintus è impegnato nel suo tour di spettacoli in giro per l’Italia. Durante l’ultima tappa avvenuta a Taormina, il comico ha stupito tutto il pubblico rivelando una notizia che nessuno si aspettava. Sebbene fino a qualche anno fa affermava di non essere pronto a mettere su famiglia, adesso ha annunciato l’arrivo del suo primogenito.

A far circolare la notizia sul web è stata una fan del comico la quale ha fatto una segnalazione a Deianira Marzano. Stando alle dichiarazioni della ragazza, Pintus avrebbe rivelato anche il sesso e il nome del bambino. Infatti, sarà un maschio e il suo nome è stato scelto in omaggio a Raffaella Carrà:

Si chiamerà Rafael, in onore della mitica Raffaella Carrà.

Angelo Pintus: la storia d’amore con Michela Sturaro

Angelo Pintus e Michela Sturaro stanno insieme da ben 5 anni. Sembra che la loro storia d’amore proceda a gonfie vele e presto diventeranno genitori. La donna preferisce mantenere le distanze dalla luce dei riflettori. Tuttavia, è molto attiva sui social tramite cui condivide meravigliosi scatti insieme al suo compagno.

La maggior parte delle persone ricorderà la proposta di matrimonio da parte di Pintus per sua moglie. Il giorno 9 settembre 2016, il comico ha chiesto la mano della sua compagna all‘Arena di Verona. Un momento così emozionante non è di certo passato in osservato alle telecamere. La coppia è convolata a nozze circa un anno dopo, in un agriturismo nei pressi di Ferrara.