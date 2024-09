Angelo Madonia su Sonia Bruganelli: “La decisione che abbiamo preso”

Durante l’ultima puntata del programma “Protagonisti” su RTL 102.5, il ballerino professionista Angelo Madonia ha parlato della sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” e della sua relazione con Sonia Bruganelli. Madonia ha chiarito che, nonostante le speculazioni, non ballerà con Sonia nel programma di Milly Carlucci. Ha spiegato che “Ballando with the Stars” richiede un alto livello di concentrazione e che, durante il programma, è fondamentale separare la vita privata da quella professionale. Anche se è riservato, Angelo ha confermato che Sonia è la sua compagna, svelando che i due sono stati fotografati insieme già da maggio.

In vista dell’inizio della quinta giornata di prove, Madonia ha già avviato il lavoro con il cast e ha anticipato che la prima puntata andrà in onda il 28 settembre su Rai Uno. In questa edizione, ballerà con la nuotatrice Federica Pellegrini. Riguardo a Sonia, ha spiegato che entrambi hanno deciso di partecipare al programma, ma di non ballare insieme per tutelare la loro vita personale e le persone attorno a loro. Sonia ballerà invece con Carlo Aloia. Angelo ha dichiarato di essere contento di questa scelta, considerandola sana e positiva, poiché richiede un impegno intenso.

Il ballerino ha anche accennato alle aspettative su altri partecipanti del programma, come i “Cugini di Campagna”, esprimendo curiosità su come affronteranno le prove e se balleranno in gruppo o singolarmente. Ha confermato che questi artisti avranno una sola maestra, ma ha lasciato in sospeso come si esibiranno. Infine, Madonia ha espresso dispiacere nel constatare che Carmen, storica figura del ballo, non parteciperà a “Ballando”, nonostante la sua recente esibizione memorabile a “Viva Rai Due”.

In generale, Angelo Madonia ha dimostrato di essere ottimista riguardo alla sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” e alla manutenzione di una sana relazione con Sonia, sottolineando l’importanza di mantenere il giusto equilibrio tra vita personale e professionale in un contesto così impegnativo.