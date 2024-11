Angelo Madonia risponde a Selvaggia Lucarelli: “Per fornire un’informazione corretta”

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono stati eliminati da “Ballando con le Stelle”. Sonia non è riuscita a rientrare attraverso il ripescaggio, mentre Angelo è stato allontanato a causa di divergenze con Federica Pellegrini. Durante una puntata, Selvaggia Lucarelli ha menzionato Angelo dopo che ha condiviso su Instagram la card del ripescaggio di Sonia Bruganelli e Carlo Aiola, invitando i suoi follower a supportarla. Sonia ha criticato questo gesto affermando: “Trovo molto inelegante che da casa Madonia posti la card della fidanzata e dica di votare lei”, sottolineando che dopo il suo percorso con Federica Pellegrini, l’azione di Madonia dimostra mancanza di eleganza. Ha aggiunto di non avere più dubbi sulla situazione e ha espresso la sua frustrazione su Twitter con il commento: “La mestizia, fino alla fine”.

A queste dichiarazioni, Angelo Madonia ha risposto ribadendo che il suo supporto per Sonia non era limitato a quella serata, ma era un’abitudine ogni volta che era in ballottaggio. La tensione è aumentata ulteriormente quando Sonia, dopo il commento di Lucarelli su Angelo, ha contestato il fatto che venisse continuamente tirata in ballo: “Sono sette settimane che si parla di altro”, riferendosi a come il suo nome fosse ricorrente nei discorsi anche dopo performance di Angelo e Federica. Ha accusato Lucarelli di “mettere il coltello nella ferita”, chiedendo perché continuasse a discutere di argomenti distaccati dalla gara.

La dinamica tra Sonia Bruganelli, Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli mette in luce tensioni emotive e conflitti di interesse tra concorrenti e commentatori. La situazione si fa sempre più complessa, con le ripercussioni dei comportamenti sui social che influenzano le dinamiche all’interno del programma.