Angelo Madonia risponde a Ballando e Lucarelli: ‘Sono la parte lesa’

Ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”, il ballerino Angelo Madonia ha utilizzato l’occasione per esprimere il suo disappunto contro Selvaggia Lucarelli e il programma “Ballando con le Stelle”. Madonia ha rivelato di essersi sentito “parte lesa” dopo il suo licenziamento dalla produzione. Nonostante le critiche, ha anche parlato con affetto della sua compagna, Sonia Bruganelli, sottolineando la crescita della loro storia d’amore.

Riguardo alla sua esperienza a “Ballando”, Madonia ha chiarito di non aver gareggiato con Bruganelli per mantenere separate vita personale e professionale. Ha descritto il rapporto con Sonia come “bellissimo” e ha espresso la sua soddisfazione per i progressi nella loro relazione, affermando che le persone coinvolte sono intelligenti e che non ha trovato faticoso questo percorso.

Nell’intervista, Madonia ha vociferato che alcuni commenti della Lucarelli potrebbero danneggiare la giuria, esprimendo il suo malcontento in merito. Pur criticando il programma e alcuni suoi dinamismi, non si è pentito delle proprie scelte: “Ho accettato quella decisione”, ha detto, affermando che il suo licenziamento è stato inevitabile.

In merito alla sua ex partner di ballo, Federica Pellegrini, ha confessato di non aver più parlato con lei, esprimendo rammarico per come erano andate le cose, ma ha chiarito che ci sono storie che si chiudono senza un chiaro chiarimento. Alla fine, Madonia ha riassunto la sua esperienza come un percorso difficile, sentendosi costretto a difendersi in una situazione complicata e sottolineando che sarebbe stato il suo ultimo anno a “Ballando”, ma con dispiacere per come si è concluso.