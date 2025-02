Angelo Madonia pronto per L’Isola dei Famosi: ecco perché è stato scartato lo scorso anno

Tra i possibili naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi spunta il ballerino Angelo Madonia. La notizia, diffusa da Gabriele Parpiglia sui social, fa riferimento a un tentativo di partecipazione da parte di Madonia, che era stato escluso nella passata edizione a causa di “troppi tatuaggi” sul corpo. Secondo Parpiglia, Madonia si era mostrato incerto sulla partecipazione a Ballando con le Stelle e aveva provato a entrare nel cast de L’Isola dei Famosi, ma la sua esclusione avrebbe suscitato qualche ilarità.

Dopo l’uscita di scena di Loris Karius, il cast attuale sembra essere composto principalmente da donne, tra cui l’ex tennista Camila Giorgi, la giornalista MariaLuisa Jacobelli, la ciclista Letizia Paternoster, l’ex velina Maddalena Corvaglia e l’ex showgirl Sylvie Lubamba. Al momento, Angelo Madonia risulta l’unico uomo in lizza. Un interrogativo resta: Mediaset manterrà la regola riguardante i tatuaggi o sarà disposta a fare un’eccezione?

In merito alla sua esclusione da Ballando con le Stelle, Madonia ha commentato di essere stato lui il “padre di famiglia licenziato” e non Federica Pellegrini, sottolineando il suo dispiacere per il modo in cui è stata comunicata la sua uscita. Con nuovi provini all’orizzonte, i fan sperano di vedere Madonia in Honduras, dove potrebbe rivelarsi un concorrente ideale.