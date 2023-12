Angelo Madonia: “Perché è finita con Ema Stokholma”

Angelo Madonia ed Ema Stokholma dopo un anno d’amore si sono lasciati e i dubbi in merito alla loro rottura sono molti. Entrambi, infatti, sembra che non amino parlare di questo. La scorsa settimana la speaker radiofonica ha risposto a domanda diretta: “Perché è finita?” con “Devo sentirmi libera“; e oggi il ballerino ha fatto altrettanto a Storie Italiane di Eleonora Daniele.

“Io sono rimasto in silenzio e mi sono concentrato sulle mie figlie [che ha avuto da due amori precedenti, ndr] L’unica certezza che ho è il mio lavoro, tutto il resto va come deve andare. […] Caratterialmente tengo proprio a non essere così pubblico nonostante il lavoro che mi espone tanto. Quindi le mie dichiarazioni non ci sono state”.

Angelo Madonia a proposito ha parlato di “momenti up” e “momenti meno up” sottolineando che “non siamo sempre sorrisi ed è giusto così”.

“E’ stato un anno abbastanza ricco per me, di emozioni ed esperienze. Ho avuto delle giornate no. In merito a questo argomento ho sempre scelto la riservatezza perché sono un padre e un professionista“. In merito a Ema Stokholma ha poi specificato: “è stato un anno bellissimo, lei è una splendida persona, siamo stati benissimo. Come tutte le coppie, sanno quando iniziano a stare insieme ma non sanno quando finiranno. Così è stato“.

Niente, non vogliono dircelo…