Angelo Madonia nel cast di Bailando Con Las Estrellas

La produzione spagnola di Bailando Con Las Estrellas – dopo aver visto Angelo Madonia nel nostro Ballando Con Le Stelle – se ne è letteralmente innamorata dato che lo hanno voluto nel loro cast con tutte le difficoltà del caso. Il ballerino, infatti, non parla spagnolo – anche se si fa capire – e spesso è aiutato nella comunicazione dalla giurata Antonia Dell’Atte, ex modella e volto televisivo italiano che da anni lavora in terra spagnola. Angelo e Antonia, tra l’altro, non sono gli unici a parlare la nostra lingua: nel cast (il corrispettivo di Paolo Belli nella Sala delle Stelle) c’è anche la top model Valeria Mazza, peperina della nostra tv a cavallo fra gli anni ’90 e gli anni ’00.

Angelo Madonia a Bailado Con Las Estrellas balla in coppia con Sheila Casas, modella e influencer 36enne.

Bravo @angelomadonia8 👏🏻😂 “No entiendo el idioma pero entiendo los números del jurado” 🪩 #BailandoConLasEstrellas 🔵 https://t.co/72MElZhqea pic.twitter.com/DG2OsPzc33 — Bailando con las estrellas (@bailandoest) January 13, 2024

Angelo Madonia inizia così la sua nuova avventura a #BailandoConLasEstrellas in Spagna. Solo Antonia e Boris hanno votato con giudizio. Noi ci auguriamo che Angelo possa portare a casa la coppa e sbatterla in faccia agli spagnoli. 🏆🇮🇹 #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/5Zt6U5uxwS — Cavaliere di Luce (@cavalierediluce) January 13, 2024

Angelo Madonia in Spagna grazie a Ballando con le Stelle (e non è stato l’unico)

Vito Coppola ce lo hanno “rubato” gli inglesi, Angelo Madonia ce lo hanno “rubato” gli spagnoli: Milly Carlucci fa sempre colpo! Al contrario di Coppola, però, Madonia lavora in Spagna mentre Ballando con le Stelle da noi è in pausa, per questo motivo non è costretto a scegliere e può fare entrambi.