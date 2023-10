Angelo Madonia ed Ema Stokholma si sono lasciati: annuncio a Ballando

Esattamente un anno fa Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono conosciuti sulla pista di Ballando con le Stelle. Da subito i due hanno dimostrato di avere una chimica particolare, tanto che le loro esibizioni erano tra le più belle dell’edizione e con il passare delle settimane giurati e pubblico si sono accorti che la conduttrice e il ballerino erano più che amici. E infatti prima della fine del programma Ema ha ufficializzato la sua bella storia con il maestro di ballo che la stava affiancando.

Da giorni però circolano rumor su una presunta rottura tra Angelo Madonia e la Stokholma. I fan di Ema si sono accorti che lei ha smesso di seguirlo su Instagram. La conferma però è arrivata ieri sera a Ballando con le Stelle, quando Guillermo Mariotto commentando l’esibizione di Paola Perego con il suo maestro ha detto: “Voglio di più da Paola. Quando lui ti ha trascinata hai inchiodato la gamba come un freno a mano. Ti devi lasciare andare. Guarda tutta quella roba di lui, che adesso è pure libero“. Milly Carlucci però ha subito cambiato argomento: “Parliamo di tempo, parliamo di bachata e parliamo del ballo“.

Mariotto non regge un cecio in bocca.

“L’incontro con Ema, la nostra storia, è stata una cosa del tutto inaspettata. Avevo appena perso mio padre, a luglio, improvvisamente, a 68 anni. Pochi anni prima se n’era andata anche mamma, a soli 56 anni. Mi stavo riprendendo da questa botta quando mi è arrivata la chiamata di Milly. Sapevo che dovevo viverla come un’opportunità di ripartenza. Pochi giorni prima dello show Milly mi dice che la mia allieva sarà Ema Stokholma. Non la conoscevo, se non di vista. Ho sentito subito qualcosa di speciale in sala prove.

Lei stava traslocando, io l’ho aiutata e alla fine ora questa è casa nostra. E lei che non aveva mai convissuto, si trova un uomo con due figlie e io mi ritrovo anche a volere un bene pazzesco al suo cane, il vecchio Jordan. Mi ha ridato calore dopo la morte dei miei, mi ha reso un uomo e un padre migliore, perché quando hai la persona giusta accanto a te, rendi di più in tutto. Mi sta dando amore anche per come lo dà alle mie figlie.

Non sono così egoista da dire che siccome ho già due figlie, sono a posto così. Se Ema volesse cambiare idea su una sua maternità, non direi di no. Io ci sono per lei e voglio esserci per farla stare bene, voglio tenerla al sicuro, se dovesse avere bisogno, voglio essere anche la sua ultima spiaggia. Se un giorno mi piacerebbe anche sposarla? Sì, ha tutte le qualità possibili ed è la donna giusta”.