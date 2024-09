Angelo Madonia e Sonia Bruganelli: decisioni prese a due

Angelo Madonia ha recentemente chiarito la decisione di non ballare insieme a Sonia Bruganelli nella nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, in partenza il 28 settembre 2024. Nonostante la loro relazione sentimentale, i due ballerini hanno optato per una partecipazione separata per preservare la loro sfera privata e professionale. Durante un’intervista su RTL 102.5, Madonia ha spiegato che questa scelta è stata presa di comune accordo per evitare conflitti fra vita personale e competizione. “Abbiamo scelto per preservare la nostra vita e le persone intorno a noi”, ha affermato, evidenziando l’importanza di mantenere un equilibrio.

Nella competizione, Sonia ballerà con Carlo Aloia, mentre Madonia avrà come partner l’ex nuotatrice Federica Pellegrini. Questa separazione sulla pista da ballo è vista come una mossa strategica per mantenere la serenità nella relazione. Madonia, che ha confermato pubblicamente la loro relazione, ha sottolineato che il programma richiede un impegno intenso e che è fondamentale concentrare le energie sul ballo. Ha dichiarato: “Ballando è un percorso così intenso che è giusto pensare solo a ballare”.

Madonia ha anche condiviso alcune anticipazioni sulla nuova edizione, menzionando in modo scherzoso i “Cugini di Campagna”, lasciando intender che ci saranno momenti sorprendenti e coreografie interessanti. La scelta di non ballare insieme rappresenta anche una maturità emozionale, evidenziando la capacità della coppia di distinguere tra ruoli professionali e privati. Questo aspetto è cruciale, poiché spesso le dinamiche di coppia possono influenzare negativamente il lavoro, specialmente in ambienti competitivi e sotto i riflettori.

In conclusione, la decisione di Angelo Madonia e Sonia Bruganelli di intraprendere il percorso di “Ballando con le Stelle” separatamente dimostra una volontà chiara di mantenere differenti le loro vite personale e professionale. Resta da vedere se riusciranno a sostenere questa separazione anche dopo la fine del programma.