Angelo Madonia condivide un post contro Selvaggia Lucarelli

Angelo Madonia è stato escluso da “Ballando con le Stelle” a causa di divergenze professionali che sono emerse nel corso del programma. Tuttavia, la discordia con la giudice Selvaggia Lucarelli sembra essere alla base di questa decisione. Alberto Matano, durante “La Vita In Diretta”, ha rivelato che è la prima volta nella storia dello show che un ballerino viene escluso, e ha spiegato come tutto sia accaduto dopo un episodio di tensione tra Madonia e Lucarelli.

Durante una valutazione della giuria, Madonia ha affrontato Lucarelli, definendola una “rosicona che rovina la giuria”, in risposta a commenti che la giornalista aveva fatto sul suo ego, sostenendo che questo danneggiasse la performance di Federica Pellegrini, sua partner nel ballo. Lucarelli aveva sottolineato che la vera star della coppia era Pellegrini e non Madonia, e aveva cercato di sdrammatizzare la situazione facendo una battuta sull’uscita di un’altra concorrente, Sonia. La tensione è aumentata quando Madonia ha ribattuto a Lucarelli, accusandola di essere lei quella che danneggiava la giuria.

Questo scontro verbale ha portato, secondo le dichiarazioni di Matano, a una reazione decisiva da parte della Rai nei confronti di Madonia. Il ballerino ha poi espresso il suo malcontento su Twitter, condividendo un post di un utente che chiedeva se fosse necessario avere in giuria una persona come Selvaggia Lucarelli, descritta come una “dispensatrice di veleno e fango”.

La situazione ha sollevato interrogativi sull’equilibrio tra il talento degli artisti e le dinamiche all’interno del programma, mostrando quanto le interazioni tra giuria e concorrenti possano influenzare le scelte produttive. La controversia ha anche messo in discussione la necessità di mantenere figure controversie nel cast, sollevando dubbi sugli obiettivi della trasmissione e su come la gestione della giuria possa influire sugli ascolti e sulla percezione del pubblico. La decisione della Rai e l’allontanamento di Madonia segnano un cambiamento significativo nel programma e offrono spunti di riflessione sulle relazioni interpersonali e professionali nel mondo dello spettacolo.