Angelo Madonia apre le porte ad Amici e rifiuta un altro programma.

A quattro mesi dalla conclusione di “Ballando Con le Stelle”, Angelo Madonia sta intraprendendo nuovi percorsi nella sua carriera. Ha lanciato un podcast intitolato ‘Passi di Vita’, dove ospita professionisti della danza che raccontano le loro storie di sacrifici e successi. Oltre al podcast, Madonia gestisce una scuola di danza, ma non ha chiuso le porte alla televisione. In un’intervista con il settimanale Chi, ha affermato che non tornerebbe a “Ballando Con le Stelle” non solo per la chiusura brusca, ma anche perché ha smesso di ballare. Recentemente si è parlato della sua possibile partecipazione a “L’Isola dei Famosi”, ma lui ha smentito tramite i social, specificando che la sua unica meta in spiaggia sarà Ibiza. Tuttavia, ha aperto a un’eventuale partecipazione ad “Amici” di Maria De Filippi, un’opzione non da escludere, considerando che in passato vari ex concorrenti di “Ballando” hanno trovato spazio nella scuola di Amici.

Madonia ha dichiarato: “Se tornerei a Ballando? Non per quanto successo, ma perché ho chiuso il cerchio come ballerino e mi sono spostato su altri progetti. Ho la necessità di esplorare nuove vie, mantenendo la danza come fulcro”. Ha evidenziato il suo spirito imprenditoriale, vedendo la danza come un’industria che deve funzionare bene. Inoltre, ha in programma alcune lezioni con “i maestri delle stelle” nella sua scuola. Riguardo ad “Amici”, ha espresso interesse a contribuire come giudice o coreografo, affermando che sarebbe felice di farlo.