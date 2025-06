Angelo Duro replica alle accuse di evasione fiscale sui social

Angelo Duro ha risposto alle accuse di evasione fiscale con un post sui social, definendo “ridicola” la cifra contestata dalla Guardia di Finanza, pari a 150.000 euro. Il comico ha sottolineato che non è mai stato coinvolto in beneficenza, ma ha sempre assolto ai suoi obblighi fiscali verso lo Stato. Duro ha affermato che l’accusa è falsa e si è chiesto: “Vi sembra che mi metta ad evadere per una cifra così ridicola?”.

Nel suo post, il comico ha messo in evidenza i successi professionali e ha ironizzato sulla situazione, affermando che chi come lui dovesse evadere lo farebbe “alla grande”. Ha anche colto l’occasione per annunciare l’uscita del suo film su Netflix, “Io sono la fine del mondo”, prevista per martedì, invitando i follower a una serata d’evasione cinematografica.

Le indagini da parte della Procura di Roma riguardano sospetti di evasione fiscale, con l’accusa che Duro avrebbe istituito una società fittizia per eludere il pagamento dell’Irpef per l’anno d’imposta 2023. La replica del comico è giunta in risposta al diffondersi di queste notizie, che hanno acceso l’attenzione sui suoi presunti illeciti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it