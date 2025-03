Angelo Duro Difeso dai Fan dopo le Accuse di Sessismo

Il comico siciliano Angelo Duro ha suscitato polemiche con un post provocatorio su Instagram, dove ha parlato della sua preferenza per le donne in modo esplicito e sessista, mentre presentava il suo spettacolo a Bolzano. Le sue affermazioni, incluso il riferimento a "fia", hanno suscitato indignazione, specialmente da parte di gruppi che denunciano il sessismo nella comicità. Duro ha risposto alle critiche parlando di una presunta “eterofobia” e ha sostenuto che mentre l’affermazione di essere gay sia accettata e applaudita, la sua preferenza per le donne è oggetto di stigmatizzazione. Ha detto: "A me piace un sacco la fia", ritenendo che la società non accetti il suo orientamento.

Le sue parole hanno generato reazioni contrastanti: sebbene molti lo abbiano criticato per il suo atteggiamento sessista, i suoi fan hanno espresso sostegno, lodando il suo coraggio di esprimere le proprie opinioni. Questo episodio evidenzia le tensioni attuali riguardo ai temi dell’identità sessuale e della comicità, con Duro che si erge a difensore della sua visione del mondo. La risposta del pubblico ai suoi commenti varia, ma la sua capacità di generare discussione è indiscutibile. Sia i sostenitori che i detrattori hanno preso posizione, rendendo il dibattito sul sessismo nella comicità sempre più attuale e rovente.