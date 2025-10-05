Angelo Branduardi e il Cantico: musica e poesia a Firenze

Angelo Branduardi torna sul palco con “Il Cantico”, uno spettacolo che unisce musica, spiritualità e poesia, in programma al Teatro Verdi di Firenze. L’artista esprime il suo affetto per la città, dove ha tanti amici, in occasione dell’ottocentenario della composizione del “Cantico delle Creature”. Questo progetto fonde la vita e le parole di San Francesco d’Assisi con la sensibilità musicale di Branduardi, capace di dare voce a un messaggio antico ma attuale. Sul palco, ad accompagnarlo ci sono cinque musicisti di talento: Fabio Valdemarin al pianoforte, Nicola Oliva alle chitarre, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria.

Branduardi descrive la sfida di musicare il “Cantico” come unica: “È un concerto anomalo e completamente acustico, dove ci lasciamo guidare da un valore che ci spinge a rallentare o fermarci”. La prima parte dello spettacolo è dedicata a “L’infinitamente piccolo”, mentre la seconda presenterà brani eseguiti per la prima volta dal vivo. Non mancheranno successi come “Alla fiera dell’est” nel bis.

Il concerto si svolge come un racconto che intreccia diversi elementi. Branduardi sottolinea l’importanza della poesia, affermando che Francesco è stato il primo vero poeta della letteratura italiana. La sua esplorazione della figura di Francesco è approfondita: ha letto le Fonti francescane e considera i “Fioretti” come una delle opere più poetiche del cristianesimo.

Infine, Branduardi riflette sul messaggio di Francesco, un grande mediatore di pace, illustrando il suo incontro con il Sultano Malik al Kamil durante una crociata, simbolo del potere della mediazione. Sostiene che la musica può veicolare questo messaggio con grande efficacia, avvicinandosi all’Assoluto e alle verità universali, un legame che persiste nel tempo.