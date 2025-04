Angelo Becciu si ritira dal Conclave: una scelta emozionante per l’elezione del nuovo Papa

Il cardinale Angelo Becciu ha comunicato la sua intenzione di rinunciare alla partecipazione al Conclave, previsto per il 7 maggio, dove sarà eletto il successore di Papa Francesco. La decisione non è ancora ufficiale, in quanto manca una dichiarazione scritta, ma è stata annunciata verbalmente durante la quinta Congregazione generale. Il tema Becciu ha sollevato un ampio dibattito all’interno del Collegio cardinalizio, essendo lui condannato in primo grado a cinque anni e sei mesi di reclusione per peculato e abuso d’ufficio, legati a uno scandalo finanziario.

Nonostante Becciu si sia sempre dichiarato innocente e sostenuto il suo diritto di partecipare come cardinale elettore, il suo intervento nella Congregazione del 28 aprile ha rivelato una sua volontà di ritirarsi “per il bene della Chiesa”.

Recentemente, sono emerse due lettere di Papa Francesco, attraverso il segretario di Stato Pietro Parolin, in cui si escludeva la sua partecipazione al Conclave. Nonostante le voci, il Vaticano ha dichiarato che non c’era stata alcuna deliberazione formale in merito. I commenti interni indicano che un annuncio pubblico da parte di Becciu è atteso a breve.

Angelo Becciu, originario della Sardegna, ha avuto una lunga carriera diplomatica nella Santa Sede, servendo come nunzio in diversi paesi e come Sostituto per gli Affari Generali. Nel 2020, ha dovuto rinunciare a tutti gli incarichi legati al cardinalato, pur mantenendo il titolo. La sua rinuncia, se confermata, eviterebbe tensioni durante il Conclave, permettendo ai cardinali di concentrarsi sull’elezione del nuovo Pontefice.