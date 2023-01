Angelo Aglieri, Aldina Begnis, Sergio e Libero Temolo, Carmela Fiorili: sono lor…

Angelo Aglieri, Aldina Begnis, Sergio e Libero Temolo, Carmela Fiorili: sono loro, insieme a tanti altri, i protagonisti de “I giorni della libertà”, il nuovo libro di Alessandro Milan, che da oltre vent’anni lavora come giornalista a Radio24.

Erano persone comuni – un impiegato del Corriere della sera e sua moglie, un operaio e suo figlio di tredici anni, una portinaia – vissute a Milano durante il fascismo e unite, pur senza conoscersi, dallo stesso ideale di libertà. Abitavano tutte nello stesso quartiere, tra piazzale Loreto, viale Monza, via Casoretto, via Catalani.

Ed è proprio camminando in viale Monza che, per caso, tre anni fa l’autore si è imbattuto in una targa di ottone lucente posta davanti al civico 23: la pietra d’inciampo dedicata ad Angelo Aglieri, su cui ha sentito di dover sapere di più.

Inizia così il suo viaggio a ritroso nella storia di Milano nel periodo più difficile della Seconda guerra mondiale, dall’ottobre del 1942 al dicembre del 1944.

Da oggi “I giorni della libertà” vi aspetta in libreria: https://www.mondadori.it/voce-all-autore-mondadori/alessandro-milan-ci-parla-de-i-giorni-della-liberta/