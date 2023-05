Angelina parla del suo fidanzato: le parole su Antonio

Nella scuola di Amici di Maria, Angelina Mango raramente ha parlato della sua vita privata e soprattutto della sua storia d’amore. Forse anche per questo molti telespettatori hanno pensato che la sua relazione fosse terminata e che lei avesse stretto un legame speciale con Wax. In realtà la cantante una volta uscita dalla scuola mariana è tornata tra le braccia del suo Antonio Cirigliano. In una recente intervista rilasciata a Io Donna, la vincitrice del girone canto di Amici 22 ha parlato per la prima volta del suo ragazzo, dichiarando quanto sia stato importante il suo sostegno.

“Lui è la persona che più mi sostiene. È stato importante per me ricevere il suo sostegno, mi ha dato la carica. Lui è la persona che più mi sostiene e con la quale condivido più cose sia a livello lavorativo sia a livello personale. Per me è davvero fondamentale. Stare lontani è difficile, però comunicare attraverso la musica è quello facciamo da sempre e lo abbiamo fatto anche in questi mesi. Mi dà tranquillità”.

Angelina, le parole di Wax.

Wax la settimana scorsa ha parlato del bellissimo rapporto che ha con Angelina, sottolineando che sono solo amici: “Siamo davvero amici ed è una parola importante alla quale do un grande valore. Il nostro rapporto è vero e sincero. Ovvio che le voglio bene, non è che tutto si rompe con la fine del programma. – ha continuato il cantante – Abbiamo condiviso così tante cose e ci siamo sempre stati nei momenti più duri in questi mesi all’interno della casetta. Mi ha visto malinconico, triste, felice e lo stesso io con lei. Grazie a questa ragazza ho scoperto di poter provare un bene così grande anche per persone fuori dalla famiglia e questo è bello. Lei ha creato questo in me: la scoperta di un cuore che non avevo mai accarezzato troppo“.