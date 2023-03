Angelina parla del padre scomparso e fa una confessione su sua mamma

Durante un momento di relax con gli altri compagni di scuola Angelina ha parlato di sua mamma e di come per lei sia la persona che stima di più al mondo. Nel suo discorso la cantante di Amici ha ricordato anche il padre scomparso nel 2014.

“La donna che stimo di più al mondo? La persona, non la donna, che stimo più di tutti è mia mamma. Perché lei mi ha insegnato che le scelte migliori che si possono fare sono quelle che fai per amore. Lei effettivamente ha fatto tutto per amore, tutte le decisioni che ha preso sono state prese per amore. Ha costruito una famiglia per amore, ha lasciato il suo lavoro, ha abbandonato la musica per amore. Lei lavorava anche quando mio fratello era piccolo, andava a fare i tour e molte altre cose. Non sentiva il dovere di stare con lui, lei stava male e stava male senza di lui. Poi ha perso tutto però.

Lei ha costruito la sua vita in un modo per 30 anni e le è stata tolta quando è morto mio padre. E lei ha preso e per amore è rimasta in vita. Non so come dirlo, ma per amore è andata avanti per me e mio fratello. Quindi non posso non stimare mia mamma più di chiunque altro al mondo. Quello che ha fatto è proprio meraviglioso”.