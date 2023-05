Angelina Mango, Voglia di vivere: uscita e tracklist

Angelina Mango lancia l’album Voglia di vivere: la data di uscita e la tracklist del nuovo disco della cantante.

Angelina Mango, la cantautrice del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, ha svelato tutti i dettagli sul suo nuovo album Voglia di vivere. Il disco è in uscita il 19 maggio per la 21co/LaTarma Records. Può già essere preordinato tramite ed è distribuito da BMG. Ad anticiparlo sta per essere pubblicato il nuovo singolo Ci pensiamo domani, scritto con Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef, in arrivo su tutte le piattaforme digitali dal 12 maggio. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo lavoro fondamentale per la carriera della figlia d’arte.

Angelina Mango presenta l’album Voglia di vivere

Nelle sue canzoni, Angelina Mango esplora temi come le ansie della generazione Z, l’amore, il bisogno di libertà e il valore della famiglia, legando al contempo uno stile urban al songwriting. Le sue influenze musicali sono molto differenti, vanno dal rap italiano e americano all’R&B e alla musica strumentale, e questo le permette di sperimentare diversi generi e di aggiungere freschezza e originalità alle sue produzioni.

Angelina Mango, Voglia di vivere

Angelina Mango ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi e ha presentato tre canzoni: Voglia di vivere, Mani vuote e Ci pensiamo domani. Queste canzoni sono state scritte e prodotte rispettivamente da Giorgio Pesenti, Michelangelo e Canova. La cantante ha messo in mostra la sua voce versatile e la sua personalità, impressionando il pubblico e i giudici. Ricordiamo che Angelina è una finalista dell’attuale edizione del talent show e ha un enorme seguito sulle piattaforme di social media come Instagram e TikTok. Durante la semifinale il suo nome è entrato anche in tendenza tra i topic di Twitter.

La tracklist di Voglia di vivere

In attesa della finale del talent, è già stata svelata la tracklist integrale dell’EP che dà il via alla carriera post-Amici di Angelina. Una tracklist che nasconde anche qualche perla oltre ai tanti brani già presentati nel corso della sua avventura.

Di seguito la tracklist:

1 – Ci pensiamo domani

2 – Mani vuote

3 – Voglia di vivere

4 – Vita, morte e miracoli

5 – Eccetera

6 – Nove maggio (live)