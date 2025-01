Angelina Mango: voci di rottura con il fidanzato si intensificano

Dopo una tranquilla pausa natalizia, Angelina Mango, vincitrice di Amici 22, sta vivendo un momento delicato sia a livello personale che professionale. La giovane artista ha recentemente affrontato problemi di salute che hanno costretto a interrompere il suo tour sold-out, suscitando preoccupazioni tra i fan. Inoltre, ci sono voci riguardo a una possibile rottura con il suo storico compagno e chitarrista Antonio Cirigliano.

L’assenza di Antonio nei recenti post social di Angelina ha sollevato interrogativi tra i fan. Mentre lei ha condiviso momenti con la famiglia e amici durante le festività, la mancanza di Antonio ha alimentato speculazioni sulla loro relazione. Gli utenti sui social si sono chiesti dove si trovasse Antonio e se i due si fossero lasciati. Anche il profilo Instagram di Cirigliano è rimasto inattivo, intensificando le supposizioni.

Fonti informate rivelano che la coppia potrebbe aver deciso di prendersi una pausa per concentrarsi sulle proprie priorità. Angelina sta dedicando tempo alla sua salute fisica e mentale dopo un anno intenso, caratterizzato da esperienze come il Festival di Sanremo e l’Eurovision. D’altra parte, Antonio sembra volersi allontanare dai riflettori per concentrarsi su progetti musicali personali.

A ottobre, Angelina aveva annunciato la necessità di fermarsi per problemi alle corde vocali, che avevano già impattato su alcune date del tour. Ha sottolineato l’importanza di prendersi cura di sé, promettendo di tornare più forte. Tuttavia, questa pausa ha deluso molti fan che avevano acquistato i biglietti, portando a preoccupazioni sul suo stato di salute.

Nonostante le difficoltà, il lavoro di Angelina Mango continua a ricevere riconoscimenti. Il suo album “Poké Melodrama” ha vinto il premio per il “Miglior Album” nel 2024, segno che la sua carriera non è in declino. I fan attendono con impazienza nuovi aggiornamenti, sia riguardo il suo tour che sulla sua situazione personale. La speranza è che Angelina possa presto riprendere il suo posto sul palco e affrontare le sfide della sua vita con rinnovato vigore.