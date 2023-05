Angelina Mango vince il girone canto ad Amici 22

La 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi si è ufficialmente conclusa con la vittoria di Mattia Zenzola. Angelina Mango, però, non è tornata a casa a mani vuote dato che ha vinto la categoria canto portandosi a casa 50 mila euro in gettoni d’oro.

La cantante, figlia del compianto Mango e di Laura Valenti, ex voce dei Matia Bazar, fa musica da sempre “ho imparato prima a cantare che a parlare” dice ogni volta e venerdì (19 maggio) uscirà il suo primo album dal titolo Voglia Di Vivere. Un ep che contiene – oltre l’omonimo singolo – anche il brano Ci Pensiamo Domani, attualmente in rotazione radiofonica.

1) Voglia di vivere

2) Ci pensiamo domani

3) Mani vuote

4) Vita morte e miracoli

5) Eccetera

6) Nove maggio (live)

Dodici mesi fa la scuola di Amici ha sformato come vincitore Luigi Strangis che ora è un po’ sparito dalle classifiche che contano. Angelina Mango sarà più fortunata?

Angelina Mango – purtroppo per lei – non segue la scia delle altre cantanti donne che hanno vinto Amici di Maria De Filippi, ovvero: Gaia Gozzi (nel 2020), Deborah Iurato (nel 2014), Emma (2010), Alessandra Amoroso (2009) e Giulia Ottonello (2003).

All’interno della classe di Amici, la cantante ha stretto una fortissima amicizia col collega Wax, ma come hanno più volte precisato, fra loro ci sarebbe SOLO amicizia. Eppure i rumor su loro si sprecano.

“Anche se più volte è stato ribadito che tra i due c’è una bella amicizia e una stima reciproca, fonti attendibili da dietro le quinte del serale fanno sapere che i due sono inseparabili. Si appartano, si sostengono a vicenda e sono molto affiatati. C’è chi scommette che dopo il programma proveranno a frequentarsi, cosa che non hanno fatto sino ad ora per non perdere la concentrazione della gara”.