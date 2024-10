ANGELINA MANGO: Tour Annullato per Motivi di Salute

Il tour di Angelina Mango, previsto per questo autunno in Italia e in Europa, è stato cancellato per motivi di salute. La cantante ha comunicato la notizia con una nota in cui esprime il suo dispiacere. Ha iniziato il tour con grande entusiasmo e ha avuto il piacere di esibirsi a Roma e Napoli, eventi che le hanno riempito il cuore di gioia. Tuttavia, negli ultimi giorni, ha dovuto posticipare le date successive a causa di problemi vocali che non è riuscita a recuperare.

Angelina ha deciso che è giunto il momento di dare ascolto al suo corpo e di prendersi una pausa per prioritizzare la sua salute. Vuole tornare non solo per esprimere la sua voce, ma anche per essere la voce di tutti i suoi fan. Per questo motivo, insieme al suo team, ha ritenuto opportuno interrompere i concerti dal vivo al momento.

Nella sua comunicazione, Angelina esprime amore per i suoi fan e gratitudine per il sostegno che si aspetta di ricevere in questo periodo difficile.

Per quanto riguarda i rimborsi, tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito di Live Nation all’indirizzo www.livenation.it. La situazione ha colpito molti dei suoi sostenitori, che ora attendono di avere notizie sulla sua salute e sperano in un recupero veloce per poterla riavere presto sul palco.

Angelina Mango è un’artista apprezzata, e i suoi fan comprendono l’importanza della salute e del benessere dell’artista. La pausa nel tour rappresenta un momento cruciale per la cantante, che desidera tornare al più presto per continuare a condividere la sua musica e le sue emozioni con il pubblico.

Per ulteriori aggiornamenti sulla carriera di Angelina e per seguire il suo percorso di recupero, è possibile visitare il suo profilo Instagram ufficiale @angelinamango_. La community di fan è in attesa di news e augura a Angelina un pronto ristabilimento per tornare presto a esibirsi con la sua consueta energia e passione.