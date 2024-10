Angelina Mango sospende i tour in Italia e in Europa per problemi di salute: ‘Devo fermarmi’

Angelina Mango ha annunciato l’annullamento del suo tour italiano ed europeo tramite un post sui social. La vincitrice di Sanremo 2024 ha spiegato che deve fermarsi a causa di problemi di salute, in particolare per un recupero non completato della voce. Nel suo messaggio, ha espresso la delusione per dover rinunciare ai concerti che sperava di tenere, sottolineando che di recente i concerti a Roma e Napoli le avevano dato molta gioia, ma che ora la sua situazione richiede attenzione.

Il post è stato seguito da un comunicato ufficiale del suo ufficio stampa, confermando l’annullamento di tutte le date del tour e fornendo informazioni su come richiedere un rimborso per i biglietti acquistati. Secondo il comunicato, i fan possono ottenere il rimborso completo del prezzo del biglietto, compreso il diritto di prevendita, esclusi costi di servizio e spese di spedizione. È stato specificato che per ogni show cancellato ci sarà una scadenza entro la quale sarà necessario richiedere il rimborso, invitando i fan a prestare attenzione a queste indicazioni.

I problemi di salute di Angelina Mango erano stati già segnalati il 15 ottobre, quando aveva rimandato i concerti a Molfetta e Napoli a causa di una rinofaringite acuta, che è solitamente una lieve infiammazione delle vie respiratorie. In quell’occasione, aveva dichiarato di sentirsi mortificata per la situazione, ma di aver deciso di seguire il consiglio del suo team e di prendersi cura della sua voce per tornare sul palco in condizioni ottimali.

La notizia dell’annullamento del tour ha suscitato preoccupazione tra i fan e si è diffusa rapidamente sui social media, dove sono giunte anche reazioni positive riguardo alle recenti apparizioni pubbliche della cantante. L’artista aveva recentemente partecipato anche all’Eurovision Song Contest 2024, dove aveva ricevuto ampi consensi. Attualmente, la priorità di Angelina rimane la salute e il recupero, con l’obiettivo di tornare a esibirsi dal vivo una volta riacquistata la piena capacità vocale.