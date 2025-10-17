Angelina Mango ritorna con “Caramé” dopo la pausa forzata

Un anno fa, Angelina Mango ha annunciato sui social la decisione di annullare i suoi impegni dopo solo tre date del suo tour. La cantante ha spiegato di aver bisogno di fermarsi per dedicarsi alla sua salute, menzionando una forma di rinofaringite acuta. Tuttavia, molti hanno speculato su una possibile depressione post-successo come motivazione del suo lungo silenzio.

Recentemente, Angelina ha rivelato di essere tornata con un nuovo album intitolato “Caramé”, previsto a distanza di 18 mesi dal suo disco d’esordio “Poké melodrama”. La notizia del suo ritorno sulla scena musicale ha rapidamente fatto il giro del web.

Il ritiro di Angelina non è stato solo dovuto alla malattia, ma anche alla pressione derivante dal suo rapido successo. Dopo la partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”, la giovane artista ha visto la sua carriera decollare. La vittoria a Sanremo e la partecipazione all’Eurovision l’hanno catapultata sotto i riflettori, ma questa notorietà ha portato anche a un carico emotivo notevole.

Dopo un periodo di riflessione e introspezione, Angelina ha scelto di prendersi una pausa per riconnettersi con se stessa e pianificare il suo futuro lontano dalle pressioni esterne. Con il suo nuovo lavoro, “Caramé”, sembra aver trovato di nuovo l’ispirazione, consapevole che il successo deve essere gestito con attenzione per non perdere di vista ciò che è veramente importante.