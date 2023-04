Angelina Mango, Laura Pausini commenta le sue nuove esibizioni

Durante la quinta puntata del serale di Amici di Maria, Angelina Mango si è esibita sulle note di Don’t Go Yet, California Dreaming, Quanno Chiove e New Rules di Dua Lipa. Le esibizioni dell’alunna di Amici sono piaciute particolarmente ad una star internazionale, che su Twitter ha fatto i complimenti alla ragazza. Laura Pausini ha scritto: “Angelina è una bomba!“. Una grande soddisfazione per la concorrente, un tweet che vale più di molte prove vinte.

Angelina Mango, gli sfoghi nella scuola di Amici.

Il mese scorso Angelina Mango si è sfogata con Maria De Filippi: “Nella scuola sono stata bene, mentre prima non stavo bene. Ho paura di ritornare a odiarmi così tanto. Non sono più disprezzante nei miei confronti ma sono soprattutto arrabbiata. Qui dentro ho ritrovato un certo equilibrio e sono soddisfatta. Fuori ho paura di me stessa perché sono più libera di farmi del male da sola, mentre qui sono più controllata perché ci sono le telecamere. Questo diciamo che mi ha aiutato“.

La giovane cantante ha anche parlato della morte del padre: “Come tutti ho affrontato periodi non facili. Ovviamente uno di questi è stato la scomparsa di mia padre. Ho iniziato il liceo scientifico a settembre e a dicembre è morto mio padre. Aveva 60 anni. È stato pesante. Si è scatenato l’inferno nella mia mente in quel momento, perché poi era tutto sotto le telecamere. Le cose sono cambiate dopo che mi sono trasferita a Milano con mia madre e mio fratello. Mi ha dato proprio la spinta per risolvere un sacco di problemi che avevo. Da lì è nato tutto, ho iniziato a dire basta, la vita è mia. Ok tutti i traumi, però sti cavoli. Uno non può vivere pensando a quello che ha vissuto, deve anche vivere qualcosa in più“.