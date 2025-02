Angelina Mango: La Sorpresa Shock di Carlo Conti a Sanremo

La vincitrice del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango, non sarà presente sul palco nel 2025. A confermarlo è stato il conduttore Carlo Conti durante la conferenza stampa, in cui ha spiegato che Angelina si trova in un “momento di riflessione personale” a causa di una rinofaringite che l’ha costretta a sospendere le esibizioni. La notizia era già nell’aria, ma Conti ha chiarito che, nonostante il regolamento preveda la presenza del vincitore dell’anno precedente, non ci sono obblighi assoluti al riguardo. Angelina, trionfatrice con il brano “La noia”, ha comunicato tramite un post su Instagram che ha bisogno di una pausa per dedicarsi maggiormente a se stessa.

Carlo Conti ha espresso comprensione per la scelta di Angelina, sottolineando che non l’ha ancora contattata, rispettando il suo bisogno di riflessione. Anche Gerry Scotti, presente alla conferenza, ha confermato il sostegno a questa decisione, affermando che chi desidera prendersi un momento di pausa difficilmente partecipa a eventi come Sanremo. La notizia dell’assenza di Angelina è un vero peccato per i fan, poiché la sua esibizione avrebbe rappresentato un momento significativo al festival. Tuttavia, non è escluso che possa tornare in futuro quando si sentirà pronta. La salute sembra prevalere sulla tradizione, e i conduttori hanno mostrato un atteggiamento di rispetto verso la sua scelta personale e il suo benessere.