ANGELINA MANGO: Inizio del Tour da Roma – Scaletta e Biglietti

Ieri è iniziato il tour di Angelina Mango dall’Atlantico Live di Roma, che la porterà a esibirsi in undici città italiane. La cantautrice ha presentato uno show energico, riconnettendosi con il suo pubblico dopo i concerti estivi in Italia e in Europa, dove ha brillato nei festival principali. Oltre ai concerti italiani, il tour toccherà anche alcuni club europei dopo la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest.

Il palco del tour è caratterizzato da tre LED verticali che creano diverse atmosfere visive, trasportando gli spettatori nel mondo di Angelina. La band, composta da cinque musicisti, contribuisce a creare un’atmosfera intima, con alcuni membri che la accompagnano fin dai suoi esordi. La scaletta presenta i brani più significativi della cantautrice, tra cui “la noia”, il suo successo a Sanremo, e canzoni recenti come “melodrama” e “gioielli di famiglia”. Per la prima volta, gli spettatori possono ascoltare dal vivo le canzoni che hanno contrassegnato il suo anno d’oro e alcuni dei suoi pezzi più amati.

Lo show è un viaggio nel percorso artistico di Angelina, toccando una gamma di emozioni. Il concerto inizia con “gioielli di famiglia” e un’ampia varietà di luci e colori che accompagnano i brani. La scaletta include anche una ballata intensa come “una bella canzone”, e momenti nostalgici con “Walkman”, che riporta il pubblico nei primi anni di carriera di Angelina. Il concerto è anche caratterizzato dalla potenza espressiva e dal carisma della cantante.

Il climax dello spettacolo culmina con brani che riflettono l’ultimo anno straordinario di Angelina, fino a chiudere con il suo brano iconico “la noia”, dove la scenografia gioca un ruolo fondamentale. Questo tour non solo celebra la musica di Angelina, ma costituisce un’opportunità per i fan di vivere un’esperienza immersiva nelle emozioni e nelle storie che la cantautrice racconta attraverso le sue canzoni.

Le date del tour sono tutte sold out in Italia, e dopo, Angelina continuerà con il tour europeo, con tappe importanti in città come Monaco, Londra, Bruxelles e Madrid. Questo tour rappresenta un momento di grande successo e riconoscimento per la giovane artista.