Angelina Mango incanta al Pride di Padova: ‘Amare una donna? Perché no, ora sono innamorata’

La cantante Angelina Mango ha partecipato come ospite d’onore alla serata finale del Pride Village Virgo di Padova, dove ha celebrato la comunità LGBTQIA+ sventolando la bandiera arcobaleno. Durante l’evento, la conduttrice ha chiesto ad Angelina se in futuro potrebbe piacerle una donna. La risposta della vincitrice di Sanremo è stata incoraggiante: “Piacermi una donna? Assolutamente sì”, lasciando spazio alla speranza e alla possibilità di un amore senza confini di genere. Ha poi aggiunto: “Io penso che ci si possa innamorare di chiunque”, sottolineando la sua apertura nei confronti dei sentimenti che non si limitano a un genere specifico.

In un momento di interazione con i fan, è stata invitata a condividere un consiglio, e dopo una breve esitazione ha affermato quanto sia importante affrontare le proprie paure, dicendo: “Nella mia vita ho avuto molte difficoltà, ma ho sempre guardato in faccia le mie paure, finché ho smesso di averne”. Ha così trasmesso un messaggio di coraggio e autovalorizzazione alla sua generazione, incoraggiandola a non temere l’amore.

Parlando della sua vita personale, Angelina ha confermato la sua relazione con Antonio Cirigliano, il suo chitarrista. I due si sono conosciuti in un contesto professionale e stanno insieme da due anni e mezzo, avendo recentemente iniziato a convivere a Milano. La cantante ha dedicato parole dolci al fidanzato durante uno dei concerti del suo tour estivo, affermando: “Voglio che facciate un grandissimo applauso alla persona che probabilmente mi sta salvando la vita, Antonio Cirigliano alla chitarra”. Questo ha mostrato il forte legame e l’affetto tra i due.

Tuttavia, la serata è stata anche caratterizzata da un evento spiacevole, poiché lo stalker di Angelina, già agli arresti domiciliari, è stato nuovamente arrestato a Ferrara. Ciò ha messo in evidenza le difficoltà personali che la cantante ha dovuto affrontare, ma nonostante tutto continua a mostrare un’immagine di resilienza e positività. La sua partecipazione al Pride Village ha rappresentato un importante messaggio di inclusione e accettazione, sottolineando l’importanza dell’amore in tutte le sue forme.