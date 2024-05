Angelina Mango esce furiosamente dalla sala stampa dell’Eurovision, l’annuncio improvviso della cantante

Cosa è successo alla vincitrice di Sanremo 2024? Perché quella reazione più che stizzita dalla sala stampa all’Eurovision? Angelina Mango ha scelto di spiegare il suo comportamento dopo la reazione emotivamente (per alcuni) inspiegabile nella sala stampa.

Uscita dalla sala stampa, infatti, l’occasione di confronto “musicale” con i giornalisti è sembrata provocare una reazione furiosa da parte di Angelina Mango. Il chiarimento è stato pubblicato attraverso i suoi account social. Tutti, sempre sui social, hanno avuto modo di vederla cantare brevemente “Imagine” di John Lennon (brano celeberrimo che celebra la pace tra i popoli e un mondo senza guerre).

L’artista, impegnata attualmente nell’Eurovision Song Contest, ha voluto condividere le sue parole dopo ciò che è successo ieri, tramite il suo account ufficiale di X, ex Twitter. Angelina Mango ha espresso il motivo della sua reazione dopo l’esibizione, praticamente, spontanea nella sala stampa:

Il brano ‘Imagine’ trasmette un messaggio estremamente profondo, e per questo motivo ho preferito che non diventasse una questione personale. Ho deciso di allontanarmi per evitare che l’attenzione si concentrasse sul mio stato emotivo, preferendo elaborare le intense emozioni in privato.

In un video diffuso sui social e che, per diversi motivi, ha già fatto il giro del mondo, si vede Angelina Mango abbracciare la sua manager mentre si lascia andare alle lacrime. Tuttavia, non si comprende del tutto quale sia stata la causa di questa reazione?

Come già riportato, Angelina Mango ha stupito la stampa dell’Eurovision presentandosi nella sala stampa per questa sorpresa speciale. Una sorpresa che ha un sapore tutto “politico” e artistico allo stesso tempo. Dopo aver condiviso un importante messaggio, ha voluto esprimere un gesto davvero potente attraverso la musica, regalando una toccante interpretazione personale di “Imagine”. Afferma la cantante:

Ho voluto preservare l’atto di pace in modo che rimanesse integro. Oggi rifletto su questa giornata, che rimarrà indelebile, portando tutta la mia vulnerabilità sul palco.

Tanto ha girato il video e, tanto, quindi, è stata notata la reazione successiva di Angelina che, come abbiamo detto, non è passata inosservata. In un altro video sui social si vede la cantante visibilmente agitata mentre lascia la sala stampa. Sono state molte le preoccupazioni e le speculazioni online. Di fronte a ciò, Angelina Mango non poteva raccontare meglio la “purezza” di un gesto di pace che non doveva diventare un fatto personale ma un richiamo per tutti quanti.