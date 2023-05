Angelina Mango e Wax più che amici? Parla una fonte: “Si frequenteranno fuori”

In questi mesi passati nella scuola di Amici Angelina Mango e Wax hanno stretto un forte legame. I due alunni del talent mariano sono inseparabili, più volte si sono sostenuti nei momenti complicati, lei gli ha scritto una lettera e lui la settimana scorsa le ha dedicato una strofa di una canzone. Nonostante tutto Maria De Filippi in almeno due occasioni ha ribadito che tra i due cantati c’è solo una bella amicizia e nulla di più. Oggi però Amedeo Venza ha rivelato che una fonte attendibile gli avrebbe rivelato che dietro le quinte dello show Wax e Angelina sarebbero molto affiatati e che a programma finito probabilmente si frequenteranno.

“Anche se più volte è stato ribadito che tra i due c’è una bella amicizia e una stima reciproca, fonti attendibili da dietro le quinte del serale fanno sapere che i due sono inseparabili. Si appartano, si sostengono a vicenda e sono molto affiatati. C’è chi scommette che dopo il programma proveranno a frequentarsi, cosa che non hanno fatto sino ad ora per non perdere la concentrazione della gara”.

Ovviamente si tratta solo di un rumor, anche perché la Mango pare che sia fidanzata con un giovane chitarrista di 24 anni, Antonio Cirigliano.

“Non sto ad ascoltare troppo quello che dicono di lui. Perché io ho un’idea ben chiara su di lui come persona e artista. Lo apprezzo tanto e ogni volta mi emoziona. Non delude mai le mie aspettative, perché prova sempre le parole che canta sul palco. Questo è importante e non è così scontato. Si vede che il testo ha un significato forte per lui e questo passa. Sono cose che dovrebbero appartenere a tutti gli artisti, ma non è sempre così e per lui invece è naturale. Mi piace vedere che una persona dà il giusto valore alle parole che canta”.