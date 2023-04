Angelina Mango e Wax, la verità sul loro rapporto svelata nella prossima puntata: anticipazioni

Nonostante abbiano due caratteri molto diversi Wax e Angelina Mango hanno legato molto nella scuola di Amici di Maria. I due cantanti sono molto vicini e lei è tra i pochi a riuscire a calmare l’amico anche nei momenti più difficili. L’alunna di Lorella Cuccarini ha anche scritto una lettera a Wax e sono in molti a credere che tra lei e il 21enne ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia.

A mettere una pietra sulla ship nata e alimentata dai fan del talent è arrivata Maria De Filippi. La conduttrice durante la registrazione della puntata di ieri ha chiarito che tra Angelina Mango e Wax c’è solo un rapporto di stima e amicizia.

“Wax nella sfida contro Angelina dice: “Se ha vinto lei, ho vinto anche io”. Maria smentisce la ship sottolineando che sono solo amici. – si legge su Superguida Tv – Cristiano Malgioglio dice a Wax che non se la deve prendere per i giudizi dei giornalisti. Questi fanno solo il loro lavoro. Arisa dice che lui reagisce così perché a volte sono molto offensivi e Maria replica ad Arisa dicendole che Wax se la prende così tanto perché alcuni giudizi toccano il suo vissuto personale”.

🔵AMICI ANTICIPAZIONI🔵 🔴 MARIA ha specificato che quella tra ANGELINA e WAX è solo un’amicizia, dopo che WAX, dopo il guanto, dice “se vince lei vinco anch’io” 🔴#AMICI22 #amicispoiler — (@gossiptv__) April 27, 2023

Angelina Mango e i complimenti a Wax.

La scorsa settimana la cantante di Voglia di Vivere ha spiegato come mai apprezza Wax: “A me non importa quello che dicono gli altri. A me piace molto come artista e lo apprezzo davvero molto. Non mi delude mai e noto che prova sempre ciò che canta, le parole per lui hanno un significato profondo. Vive le emozioni che canta e si vede benissimo. E questo in realtà dovrebbe essere alla base di ogni cantante. Quando guardo una persona che canta mi piace vedere che capisce, prova, ogni singola frase che pronuncia. E per tutti questi motivi lui incontra i miei gusti e mi piace“.