Angelina Mango e Federica Andreani piangono, c’entra Arisa

Angelina Mango e Federica Andreani sono le uniche due cantanti di Amici di Maria De Filippi e una sfida fra loro era inevitabile. A lanciare il guanto di sfida è stata Arisa, prof della Andreani.

“Cara Angelina, io sono una tua grande fan. Hai una tecnica e una sicurezza sul palco veramente invidiabili e ti auguro davvero di realizzare i tuoi sogni e che il tuo talento venga riconosciuto ovunque e per sempre. Auguro però le stesse cose anche a Federica che pur non avendo tanto mestiere, secondo me ha delle doti uniche al mondo e si sta facendo”.

Il guanto di sfida è stato accettato da entrambe, anche se alla fine non lo hanno eseguito nel corso della seconda puntata del serale.

“Per me lei non è solo vocalità è anche cuore” ha detto Federica Andreani; “Io canto mettendoci il cuore, Arisa è sempre molto gentile nelle sue lettere, tuttavia non mi ha aiutato dicendomi queste cose“, ha replicato Angelina Mango.

Angelina Mango e Federica Andreani, il pianto liberatorio

Le due in serata si sono ritrovate in veranda e fumando una heets si sono messe a piangere. “Voglio solo che stiamo insieme il più possibile sinceramente in questo momento. Sono molto contenta di averti conosciuta” le ha detto la figlia di Mango. “Anche io sono contenta di averti conosciuto, quella che sei non te l’ha regalato nessuno. E penso che tu abbia tante cose da dire e sai come dirle. Le fragilità che hai ti fanno essere quella che sei. Quando mostri questo mondo è bello“, ha risposto Federica.

E quando la sera le insicurezze vengono a galla l’amicizia spazza via ogni pensiero… #Amici22 pic.twitter.com/JAoNssZBs4 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 24, 2023

Una bellissima amicizia tutta al femminile anche se nella classifica stilata da Linus sono ai poli opposti: una prima, una ultima.