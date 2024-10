Angelina Mango costretta a fermarsi: quale problema di salute ha colpito la cantante e come si cura

Angelina Mango ha dovuto interrompere il suo tour a causa di una rinofaringite acuta, come annunciato su Instagram. Dopo i concerti a Roma e Napoli, la cantante ha cancellato le date successive poiché la sua voce non le consente di esibirsi. La rinofaringite acuta è un’infiammazione delle vie respiratorie superiori che colpisce naso e faringe, generalmente causata da virus respiratori, tra cui rinovirus e adenovirus, soprattutto nei mesi freddi. In rari casi, può essere causata da infezioni batteriche.

I sintomi più comuni includono congestione nasale, tosse, mal di gola e febbre bassa. Nel caso di Angelina, si sono aggiunti sintomi che compromettono l’uso della voce, come raucedine e dolore nel deglutire, portando a un’infiammazione delle corde vocali. Per i professionisti della voce, come i cantanti, trascurare queste infiammazioni può portare a complicazioni più gravi, come afonia o lesioni vocali. Perciò, Angelina ha deciso, di concerto con il suo team, di fermarsi temporaneamente per tutelare la sua voce.

La rinofaringite virale di solito si risolve in una o due settimane. Tuttavia, in situazioni più complesse, la guarigione può richiedere più tempo. Normalmente, non sono necessarie cure specifiche, tranne farmaci per alleviare i sintomi, come antinfiammatori e paracetamolo. Se l’infezione è batterica, il medico potrebbe prescrivere antibiotici. Il riposo vocale è fondamentale per evitare danni permanenti alle corde vocali durante l’infiammazione.

Nel suo post, Angelina ha rassicurato i fan, spiegando che l’interruzione del tour è una misura precauzionale e temporanea, necessaria per proteggere la sua voce e consentirle di tornare sul palco in piena forma. La sua decisione evidenzia l’importanza del benessere vocale, soprattutto per coloro che dipendono dalla propria voce per motivi professionali.