Angelina Mango con “Ci Pensiamo Domani” e Wax con “Anni 70”: ascolta i loro nuovi singoli

La 22esima edizione di Amici sta volgendo al termine e domenica sera scopriremo (in diretta!) chi vincerà la categoria canto fra Angelina Mango e Wax, anche se la risposta mi sembra scontata.

Oggi i due hanno finalmente reso disponibili su iTunes e Spotify i loro nuovi singoli che da un po’ di settimane cantano ad Amici. La figlia del compianto cantautore ha pubblicato Ci Pensiamo Domani, mentre Wax ha messo online Anni 70.

Angelina Mango | Ci Pensiamo Domani | Testo

Le lunghe giornate

la pubblicità incollata sul tram

come i tuoi occhi su di me

domenica dolce

che dolce far niente

e rimandare gli sbatti

e tutte quelle storie tristi

stare con te

Sabato scorso non mi hai detto niente alla festa

parole perse, usa e getta, ora lasciale andare

Come se, come se, come sere d’estate

che ti lasciano il segno

e lo so, lo so quanto vale un errore

quanto è bello sbagliare

niente fretta, no

che mi stressa

non la voglio quando torno in città

tanto non m’importa

ma ma male che vada

ci pensiamo domani

e se nasce un problema poi scivola via

via come una macchina sull’autostrada del sole

Partiamo da zero

scappiamo in Nevada buttandoci giù dall’aereo

le dune come cuscini, pianeti lontani

restiamo vicini a casa tua

poi si sta troppo bene

chiudiamo le persiane e andiamo dovunque

potremmo scappare e non dire niente ma

cambio discorso

e dai lasciamoci andare

Come se, come se, come sere d’estate

che ti lasciano il segno

e lo so, lo so quanto vale un errore

quanto è bello sbagliare

niente fretta, no

che mi stressa

non la voglio quando torno in città

tanto non m’importa

ma ma male che vada

ci pensiamo domani

e se nasce un problema poi scivola via,

via come una macchina sull’autostrada del sole

Wax | Anni 70 | Testo

Na na na nè na na na nà

na na na na na na na na na

Ok sì metti il volume delle casse alto

e vuotiamo quelle casse d’alcol

voglio tornare con le gambe rotte

con le gambe rotte, con il fumo

sei sicura che ti starà accanto

guarda vuole litigare un altro

io prendo quello che mi han tolto

e mi han tolto tanto

e tu vieni con me

per ritornare a quando si stava meglio

io sono il meglio

Per ritornare negli anni ’70, sopra quel motorino

andare verso la spiaggia, al mare

per ricantare ‘Mamma mia’ degli Abba

e addormentarsi con la vista rossa dell’alba

al mare

ok, ok mamma mia

quando ci sei te, mamma

non sono più lo stesso

mamma mia

quando tu sei qui con me

mamma, non sono più lo stesso

Ehi tu, vieni con me

per ritornare

a quando si stava meglio

perché io sono il meglio

Per ritornare negli anni ’70, sopra quel motorino

andare verso la spiaggia, al mare

per ricantare ‘Mamma mia’ degli Abba

e addormentarsi con la vista rossa dell’alba

al mare

ok, ok mamma mia

quando ci sei te, mamma

non sono più lo stesso

mamma mia

quando tu sei qui con me

mamma, non sono più lo stesso

Mamma mia, here I go again

mamma i can no resist you?