Angelina Mango ad Amici viene spiazzata e ammette: “Ci sto male”

Come ogni settimana i ragazzi di Amici di Maria hanno letto le opinioni dei giornalisti sulle loro ultime esibizioni. Angelina Mango in questi mesi è sempre stata abituata a giudizi più che positivi e questa volta le cose sono andate un po’ diversamente. Secondo Massimiliano Longo di All Music Italia la cantante sabato scorso è apparsa sottotono.

“In questa puntata è apparsa sottotono. Forse per carattere inizia a sentire la pressione della competizione e delle alta aspettative che ci sono su di lei. Solo che l’essere sottotono di questa artista è sempre di un livello molto alto. Resta il fatto che non deve cedere proprio adesso. Anche in questa puntata ha comunque mostrato un altro lato del suo talento quando sul pezzo di Camila Cabello canta bene, balla e possiede il palco. Ha riscritto il testo non solo in italiano, ma anche in napoletano”.

Angelina Mango ha fatto subito una precisazione: “Devo dire che la parte in napoletano era una citazione di un’altra canzone. Io ho solo scritto la parte in italiano di quel brano. Lo dico per correttezza“.

Continua la gara inediti e il palco è tutto per Angelina che canta la sua “Ci pensiamo domani” di fronte a Nicolò De Devitiis! #Amici22 pic.twitter.com/iEKVq1pRZQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 21, 2023

Angelina Mango: “Ci sto male”.

Giudizio ancora più duro da parte di un giornalista di FanPage: “La quinta puntata del serale di Amici di Maria ci ha mostrato un’altra sfumatura di questa ragazza. E non lo si direbbe nei primi minuti quando su Halo di Beyoncé in duetto con Cricca regala la solita esibizione di livello. Ma quando le chiedono di tornare sul palco per California Dreamin sembra quasi spegnersi la connessione con il pubblico. La cantante quasi scusandosi per non essere riuscita a restituire ciò che aveva promesso, cerca di risalire la china nel guanto di sfida con Federica in New Rules con Dua Lipa. E mentre siamo in bilico su ciò che accadrà, cala il sipario e si sentono le note di Quanno Chiove di Pino Daniele. Difficile restare indifferenti davanti a tanta bellezza. E fortunatamente l’emozione si prende tutti“.

Spronata da Maria De Filippi Angelina ha ammesso di esserci rimasta male nel leggere le prime critiche negative: “Come rimango per la prima critica negativa? Male, come ci devo rimanere? Sto male“.

In ogni caso rispetto ad altri colleghi, direi che ad Angelina è comunque andata benone.