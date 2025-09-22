Angelina Jolie incanta al Festival di San Sebastian

Angelina Jolie ha incantato il pubblico al Festival di San Sebastian, svelando un aspetto sorprendentemente giovane e radioso. La celebre attrice si è presentata sul red carpet con una chioma straordinariamente bionda e un look total black che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ospite d’onore della serata, Jolie ha introdotto il film “Couture”, diretto da Alice Winocour, di cui è protagonista. Il film, già presentato al Toronto Film Festival, è ambientato durante la Paris Fashion Week e racconta la storia di Maxine Walker, una regista di film horror indie che scopre di avere un tumore al seno. Questo tema richiama alla mente la sua esperienza personale, avendo subito un intervento preventivo nel passato.

Recentemente compiuti cinquant’anni, l’attrice appare più bella che mai. Il suo viso fresco e luminoso è avvalorato da leggeri ritocchi estetici che hanno enfatizzato i suoi lineamenti senza alterarli. La nuova acconciatura, un bob biondo freddo che potrebbe essere una parrucca, aggiunge un tocco di mistero e raffinatezza al suo stile.

Per l’occasione, Jolie ha scelto un abito lungo di velluto nero, con scollo a V profondo e spalline sottili, abbinato a décolleté a punta. L’unico dettaglio distintivo era un sottile bordo di cristalli che brillava sotto le luci del red carpet. Questo look semplice e sofisticato dimostra che l’eleganza autentica risiede nella sobrietà.