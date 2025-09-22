26.8 C
Roma
lunedì – 22 Settembre 2025
Gossip

Angelina Jolie incanta al Festival di San Sebastian

Da StraNotizie
Angelina Jolie incanta al Festival di San Sebastian

Angelina Jolie ha incantato il pubblico al Festival di San Sebastian, svelando un aspetto sorprendentemente giovane e radioso. La celebre attrice si è presentata sul red carpet con una chioma straordinariamente bionda e un look total black che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ospite d’onore della serata, Jolie ha introdotto il film “Couture”, diretto da Alice Winocour, di cui è protagonista. Il film, già presentato al Toronto Film Festival, è ambientato durante la Paris Fashion Week e racconta la storia di Maxine Walker, una regista di film horror indie che scopre di avere un tumore al seno. Questo tema richiama alla mente la sua esperienza personale, avendo subito un intervento preventivo nel passato.

Recentemente compiuti cinquant’anni, l’attrice appare più bella che mai. Il suo viso fresco e luminoso è avvalorato da leggeri ritocchi estetici che hanno enfatizzato i suoi lineamenti senza alterarli. La nuova acconciatura, un bob biondo freddo che potrebbe essere una parrucca, aggiunge un tocco di mistero e raffinatezza al suo stile.

Per l’occasione, Jolie ha scelto un abito lungo di velluto nero, con scollo a V profondo e spalline sottili, abbinato a décolleté a punta. L’unico dettaglio distintivo era un sottile bordo di cristalli che brillava sotto le luci del red carpet. Questo look semplice e sofisticato dimostra che l’eleganza autentica risiede nella sobrietà.

Articolo precedente
Teatro Instabile Napoli: nuova stagione ricca di emozioni
Articolo successivo
Trump: L’odio per gli avversari e la lezione di Kirk
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.