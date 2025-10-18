Angelina Jolie e il suo toccante messaggio sul cinema in Italia

Angelina Jolie ha recentemente parlato del suo nuovo film “Couture” e delle sfide legate alla malattia rappresentata nella pellicola. L’attrice ha sottolineato come spesso nei film si presenti un’esperienza totalizzante per i personaggi che affrontano questa condizione, trascurando altri aspetti importanti della vita quotidiana, come la sessualità, il lavoro e il ruolo di madri. Jolie ha evidenziato la necessità di vivere pienamente, nonostante le difficoltà. La sua esperienza personale è toccante: nel 2007 ha perso la madre a causa di un tumore, un evento che ha sicuramente segnato la sua prospettiva sulla vita e sulla rappresentazione di queste tematiche nel cinema.