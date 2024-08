Angelina Jolie a Venezia, il saluto a Pasquale Esposito: suo fan allettato

È stata Angelina Jolie una delle attrici di punta della prima giornata della Mostra del Cinema di Venezia, arrivata al Lido col film Maria, che racconta la storia di Maria Callas. Al suo fianco anche Pierfrancesco Favino e Pablo Larrain.

#BiennaleCinema2024 #Venezia81 It’s the golden hour for our golden queen #AngelinaJolie, as she walks the Red Carpet with #PabloLarraín and the rest of the cast of #Maria. pic.twitter.com/d5FYnnLvXl

