Angelina e Wax sempre più vicini, incontro non andato in onda? “Lui era senza maglia”

In questi mesi passati nella scuola di Amici, Wax e Angelina Mango hanno instaurato un bellissimo rapporto. La cantante è tra le poche che riesce a capire e calmare il collega anche nei suoi momenti più difficili (e gli ha anche scritto una lettera). I telespettatori di Amici hanno notato due episodi particolari degli ultimi daytime e Novella 2000 ha fatto il punto della situazione. Il noto settimanale parla anche di ‘possibili momenti tagliati dalla produzione’.

“I fan sono sempre più sicuri che tra Angelina e Wax si sia instaurato un qualche tipo di rapporto romantico. Per alcuni di loro, infatti, non si tratterebbe di amicizia ma di qualcosa di più profondo. Il tutto è partito da un daytime di qualche giorno fa. Poco prima che venisse dato l’annuncio da parte di Maria De Filippi in casetta, probabilmente c’è stato un attimo di pausa che non abbiamo visto da casa. Nel momento in cui è partita la registrazione, però, vediamo prima lei e poi Wax senza maglietta tornare a sedersi. I due provengono dalla stessa direzione e il fatto che il cantante non avesse la maglia ha insinuato il dubbio tra gli appassionati.

Ieri, tuttavia, chi ha seguito Amici 22 ha notato quello che per loro sarebbe uno strano dettaglio. Alcuni fan del talent pensano che la produzione abbia tagliato il momento in cui Wax va a consolare Angelina, che in quel momento si era isolata in giardino per piangere l’eliminazione di Federica. L’indizio starebbe in un paio di scarpe che corrisponderebbero a quelle di Wax”.