Angelika Hutter patteggia per il delitto di Santo Stefano di Cadore: tre vite spezzate e nessun carcere

Un anno fa, il 6 luglio 2023, Angelika Hutter, una donna tedesca di 34 anni, ha provocato un tragico incidente a Santo Stefano di Cadore, uccidendo tre persone, tra cui un bambino di 2 anni. La vittima principale era Mattia Antonello, mentre gli altri deceduti erano il padre Marco, di 47 anni, e la nonna Maria Grazia Zuin, di 65 anni, tutti in vacanza nella zona. Hutter, al volante di un’auto Audi A3 e in stato di seminfermità mentale, ha travolto le vittime mentre camminavano sul marciapiede.

Dopo un processo che ha avuto luogo nel corso dell’anno, il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Belluno ha approvato un accordo di patteggiamento tra la difesa di Hutter e la pubblica accusa, con una condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Tuttavia, non sconterà la pena in carcere; al contrario, si prevede che la donna la sconti in una struttura sanitaria, probabilmente quella in cui si trova attualmente per ricevere cure psichiatriche. La decisione di non inviare Hutter in carcere è legata alla sua salute mentale e alla pericolosità sociale certificata da una perizia psichiatrica.

Nell’udienza del 15 ottobre, si ufficializzerà il patteggiamento, mentre il giudice dovrà stabilire il luogo in cui Hutter sconterà la pena concordata. La pubblica accusa e la parte civile hanno richiesto che la libertà vigilata della donna resti in una struttura sanitaria, mentre la difesa ha sollevato la questione della possibilità di attenuare le misure. L’avvocato Giuseppe Triolo ha anche chiesto che Hutter possa scontare la pena in Germania, dove risiede.

In aggiunta ai procedimenti per l’incidente, Angelika Hutter è attualmente indagata a Venezia per un’aggressione a agenti di polizia penitenziaria durante la sua detenzione. Questo caso ha suscitato grande attenzione mediatica e ha colpito profondamente la comunità locale, ora in lutto per la tragica perdita di vite innocenti.