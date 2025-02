Angelica Montini, la sua reazione dopo le rivelazioni di Corona

In meno di 48 ore, Angelica Montini, una stilista e imprenditrice poco conosciuta, è diventata una figura di spicco dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona nel programma Falsissimo. Mentre Chiara Ferragni e Fedez hanno risposto pubblicamente alle accuse, Angelica ha scelto il silenzio, rendendo privato il suo account Instagram e, secondo Gabriele Parpiglia nel suo programma “100% Parpiglia”, potrebbe aver lasciato l’Italia. Parpiglia ha sottolineato che Montini non cerca la notorietà e ha bloccato i commenti sui social.

Intervenendo nel programma, l’avvocato penalista Davide Steccanella ha discusso la possibilità di una denuncia da parte di Angelica contro Corona. Ha spiegato che un’eventuale querela potrebbe non avere esito positivo, poiché le telefonate possono essere registrate e diffuse dai soggetti coinvolti senza necessità di autorizzazione. L’avvocato ha chiarito che, a meno di offese dirette, non ci sarebbero motivi per una causa di diffamazione. Se Angelica ha condiviso i propri fatti personali con Corona, potrebbe essere considerato ingenuo, e attribuire una relazione non costituisce un reato.

Steccanella ha quindi affermato che, in assenza di offese, la registrazione e la pubblicazione di una conversazione potrebbero non essere perseguibili legalmente, evidenziando le lacune della legge italiana in materia. La situazione di Angelica Montini continua a suscitare interesse e dibattito mediatico.