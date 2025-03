Angelica Montini accusa Fedez di ossessione nell’audio trapelato da Fabrizio Corona: ‘Invia messaggi deliranti’

Nuova puntata delle rivelazioni sulla vita di Fedez e Chiara Ferragni, portata alla luce da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha pubblicato una conversazione con Angelica Montini, ex fidanzata di Fedez, nella quale lei spiega di aver interrotto la loro relazione a causa di un’ossessione crescente del rapper nei suoi confronti.

Nel suo programma su YouTube, Corona ha trasmesso telefonate registrate, inclusa quella con Montini. Durante la chiamata, Angelica si confida, esprimendo preoccupazione per Fedez, dicendo di voler bene a lui, ma teme che possa avere problemi di drogo, rivelando di ricevere messaggi “deliranti” da parte sua. Corona, tuttavia, minimizza la situazione, affermando che il vero problema di Fedez è la sua solitudine e insicurezza.

Montini conferma le preoccupazioni di Corona, descrivendo Fedez come una persona ossessiva. Racconta di come all’inizio si trovasse bene con lui, ma che le cose sono cambiate quando ha cominciato a sentirsi spaventata dai suoi comportamenti. Angelica menziona messaggi compulsivi ricevuti, fino a un punto in cui ha dovuto esprimere che non provava più sentimenti nei suoi confronti.

La conversazione si intensifica con l’intervento di Fedez che partecipa al litigio con Montini. Infine, l’assistente di Fedez sembra tentare di mediare, affermando che entrambe le parti hanno contribuito a una situazione tossica. La vicenda continua ad alimentare scambi di accuse e rivelazioni pubbliche, caratterizzando la tumultuosa relazione tra i protagonisti.