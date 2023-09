Angelica e Anita: le presunte bugie dette agli autori prima di entrare al Grande Fratello

Angelica Baraldi e Anita Olivieri sono due ragazze che ieri sera hanno fatto il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello come concorrenti. La prima ha parlato dei suoi problemi con i genitori, mentre la seconda delle sue tre lauree (che in realtà sarebbero una triennale, la specialistica e un master).

Proprio Angelica Baraldi nella sua clip di presentazione ha sottolineato il difficile rapporto col padre.

“Sono Angelica, ho 26 anni, sono di Modena e lavoro in una azienda informatica. Sono una ragazza iperattiva, non sto mai ferma. Ho fatto qualsiasi tipo di sport. Sono cresciuta all’interno di una famiglia complicata. Sono stati sempre molto ingombranti nei miei confronti. Quindi ho deciso di abbandonare la mia famiglia. Credevo fosse giusto per il mio futuro. Questo ha creato una grande rottura tra mio padre e me. Sono fidanzata con Riccardo, lui ha colmato tutte le mancanze. Ha scelto lui il mio vestito: in queste cose è più bravo di me. Se mi guardo allo specchio mi piaccio. Se dovessi descrivermi con un animale sceglierei la tigre del Bengala. Affascinante ma anche estremamente pericolosa”.