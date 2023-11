Angelica Baraldi, il suo fidanzato Riccardo Romagnoli svela perché non l’ha baciata

Riccardo Romagnoli un paio di puntate fa è entrato nella Casa del Grande Fratello per fare una sorpresa alla sua fidanzata Angelica Baraldi. Un incontro che ha lasciato molte persone con l’amaro in bocca, perché più che due fidanzati i due sembravano fratello e sorella.

“Sono un ragazzo un pò diverso rispetto a tanti miei coetanei” – ha dichiarato Riccardo a FanPage in merito proprio al suo rapporto con Angelica – “Non uso i social e non amo condividere con tutti le cose private, cerco sempre di vivere con intimità i sentimenti, le amicizie, i successi e gli insuccessi. […] se qualcuno vuole giudicare la mia relazione sul fatto che non ho dato un bacio ad Angelica e che non ho foto su Instagram con lei, allora posso anche non esistere in un’epoca social”.

In merito al mancato bacio, Riccardo ha spiegato:

“Sono entrato perché avevo piacere di dire delle cose ad Angelica, riguardo alle quali avevo ragionato parecchio. Avevo poco tempo per dire tantissimo. Devo ammettere che in quel contesto il bacio non mi è venuto come primo gesto perché ero concentrato nel trasferirle tutta la mia positività. Lei ci tiene molto al mio giudizio e a quello delle nostre famiglie, aveva il timore che noi potessimo giudicarla negativamente, quindi quello è stato il punto più importante. Se dovessi rientrare nella Casa, la bacerei sicuramente. Io sono un ragazzo che spesso fatica a esternare i propri sentimenti in pubblico e, infatti, se qualcuno dovesse incontrare me e Angelica per strada non ci vedrebbe baciarci o tenerci per mano perché le nostre cose sono private e ci piace farle quando non ci vede nessuno. Davanti a milioni di spettatori per me era un pò complesso, non penso di essere l’unico in Italia ad avere problemi a esternare quello che prova”.