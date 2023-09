Angelica Baraldi blocca una proposta di Grecia Colmenares: “No, qua in Italia non si mangia”

Nuova settimana, nuova lista della spesa al Grande Fratello. Questa volta a stilarla c’ha pensato Angelica Baraldi con l’aiuto di un paio di compagni. Ma quando Grecia Colmenares ha fatto la sua proposta è stata immediatamente bocciata.

A raccontare il fatto è stata proprio lei durante una conversazione con Rosy Chin: “Grecia mi ha chiesto di comprare la gelatina, le ho detto ‘Grecia mi dispiace ma in Italia non mangiamo la gelatina così a cucchiai!“. Niente di anomalo, se non fosse che poco dopo – sempre la gieffina – si è vantata con Massimiliano Varrese di aver inserito nella lista della spesa mandorle e albume d’uovo per la sua colazione, nonostante lo scarso budget. “Ma secondo te tolgo gli albumi, le noci e le mandorle? Lui [indica Vittorio, ndr] voleva togliere gli albumi gli ho detto ‘guarda che ti ammazzo se togli gli albumi eh’. Solo di mandorle e noci sono riuscita a mettere solo tre [pacchetti, ndr] di mandorle e due di noci“.

Grecia Colmenares ovviamente non ha fatto polemiche in merito alla sua mancata colazione a base di gelatina, ma Angelica Baraldi con questa lista della spesa ha dimostrato decisamente scarsa empatia.

E sì, ragazzi, questa è la cosa più entusiasmante successa al Grande Fratello in queste ultime 48 ore.

I concorrenti stessi fanno chi figli e chi figliastri… Loro si prendono tutte le cose che vogliono mentre Grecia non poteva prendere una gelatina che la signorina Angelica si è fatta venire le mosse a terra????#GF #GrandeFratello pic.twitter.com/QpAqO66VfW https://t.co/nrxY55Mjjd — chri⚡ (@chrichri1_) September 19, 2023

Ricapitoliamo Se Giuseppe Garibaldi non mangia il sushi è al limite del razzismo e contro l’integrazione Se Grecia vuole la gelatina non rispetta gli italiani perché noi la gelatina non la mangiamo a cucchiaiate#grandefratello https://t.co/TI3oHGznb1 pic.twitter.com/HTeuiyFtVW — Zauditù dei J E R Ù (@HelenaG07927152) September 19, 2023

FOTO | Endemol Shine Italy