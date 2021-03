“Le cose si sanano”, sostiene Angela. Anche se è la sua prima Festa della donna “senza lavoro”. Dopo le batoste della vita, si era inventata il suo terzo mestiere: accogliere i turisti, buongiorno in ogni lingua, la piccola casa-vacanza aperta in una corte antica di Napoli.

“Una cosa bella: fino a che il Covid non ha ucciso il turismo e i viaggi. Però io vedrò asfaltato lui: l’abbiamo già battuto in casa, il virus. Io e la mia compagna, Chiara. Siamo state ammalate. Abbiamo dovuto cavarcela totalmente da sole. La Asl ci ha chiamate dopo 23 giorni. Senza mai indicarci dove e quando eseguire il tampone. Niente, zero. Abbiamo dovuto spendere di tasca nostra 300 euro: sia per i test iniziali, per capire se eravamo infette, eseguiti privatamente. Sia per quelli finali, per essere certe di poter uscire senza rischi per nessuno. Solo quando il centro diagnostico privato ha avvertito la Asl della nostra negatività, si sono degnati di mandarci un messaggino. Ma quante altre donne senza lavoro come me, da un anno, possono permettersi di fare tutti gli esami a proprie spese?”.

Quante vite ha collezionato Angela Treglia, 44 anni. Prima il buio degli anni Novanta, soldi facili e arresti in famiglia, lei è minore, ne è travolta. Arriva una condanna, poi la piena assoluzione in secondo grado, ma questo non toglie che sia cresciuta troppo in fretta, in una giungla. Così sceglie di cambiare, un mestiere vero. “Operaia, nelle fabbriche che si chiamavano Indesit. Faticoso, ma mi piaceva sudarmi la paga. Ho fatto da tutor ad altri ragazzi come me, salvi grazie alla comunità Jonathan”. Quando esce pulita dai processi, un legale le dice che può fare causa allo Stato per ingiusta detenzione. Angela avrebbe messo da parte forse un gruzzoletto, ma dice: no, grazie. “Sarebbe stato immorale. Comunque quel percorso mi aveva fatto maturare, strappato a una brutta vita, mi ha fatto capire cosa era bene cosa il male”.

Nel 2017, l’azienda è ormai Whirlpool, arrivano i tagli, colpiscono anche Angela. “Ti trasferisci a Varese, o prendi un incentivo ed esci? Uscii”. La liquidazione finì nell’acquisto di quel terraneo tra i vicoli della città d’arte: “Era una gioia accogliere i visitatori, schiudere Napoli per loro. Così si sono creati dei piccoli legami, delle amicizie”. Non è un caso che, quando è scoppiata la pandemia, siano arrivate telefonate per Angela e Chiara dall’America o da Bergamo, coppie o famiglie che erano stati suoi ospiti: “Ehi, ragazze come state laggiù? “. La sua casa-vacanza si chiama “Sanacore”, come quel brano che ama. “Ho le chiavi pronte. Per spalancarla ancora” . Anche le vite si aggiustano.