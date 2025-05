Angela Taccia: l’avvocata che sfida la Procura

Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, ha deciso di non presentarsi all’interrogatorio relativo al delitto di Garlasco, sfidando apertamente la Procura di Pavia. La scelta è stata annunciata tramite un post su Instagram, dove ha dichiarato una “guerra dura senza paura”. Questo gesto si fonda su un errore formale nella convocazione, che ha reso nullo l’invito a comparire. Infatti, mancava l’avviso che indicava le conseguenze di un’assenza ingiustificata, compresa la possibilità di un “accompagnamento coattivo”.

Con questa decisione, il piano della Procura, che intendeva interrogare simultaneamente Sempio e Alberto Stasi, è stato compromesso. Angela Taccia, che ha un legame di lunga data con Sempio, ha frequentato insieme a lui e ad altri amici il liceo a Vigevano e l’Università di Pavia. Quando Sempio fu iscritto nel registro degli indagati nel 2016, la Taccia era ancora praticante.

Oltre a Taccia, Sempio è assistito dall’avvocato Massimo Lovati, che ha confermato la strategia legale sottolineando l’attesa di una nuova convocazione corretta. Sempio potrà anche avvalersi del diritto di non rispondere per non danneggiare la propria posizione processuale. Questo sviluppo segna un momento cruciale nella vicenda, complicando ulteriormente le indagini in corso.

Fonte: www.virgilio.it