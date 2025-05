Angela Taccia: ‘Guardate il mio lavoro, non la mia felpa’

Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, indagato nel caso del delitto di Garlasco, ha espresso il suo disappunto durante un’intervista a La vita in diretta. Da giorni, alcune foto che la ritraggono in abbigliamento informale, come felpa e jeans, sono circolate sui social accompagnate da critiche. Taccia ha lanciato un appello, chiedendo maggiore attenzione sul suo lavoro piuttosto che sulle sue scelte di moda.

L’avvocata ha sottolineato di essere giunta puntuale all’appuntamento con Sempio durante una perquisizione, invece di ricevere elogi per la professionalità, si è trovata al centro di discussioni per il suo abbigliamento. Ha chiarito che il post controverso su Instagram era un proverbio e non violava norme deontologiche, confermando che l’Ordine degli avvocati non l’ha richiamata per questo.

Taccia ha ribadito il suo messaggio: “Qualcuno guardi il mio lavoro, non la mia felpa”, riflettendo sul fatto che la sua giovane età e il fatto di essere donna potrebbero influenzare il modo in cui viene percepita. La difesa di Sempio è supportata anche dal legale Massimo Lovati, il quale ha manifestato sospetti riguardo alle versioni sul caso fornite da altre persone coinvolte.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it