Angela Melillo è fra le concorrenti più temibili dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi dato che una volta ha conquistato la fascia del leader, mentre un’altra volta è arrivata seconda dietro Roberto Ciufoli.

Un concentrato di forza fisica e mentale (che oltre un decennio fa le hanno permesso di vincere il reality La Talpa) che incuterebbe sospetto in altri concorrenti.

A sparlare di lei alle sue spalle c’ha pensato Miryea Stabile a Playa Esperanza, dove attualmente vive con le altre eliminate Vera Gemma ed Elisa Isoardi.

“Prima pensavo che Angela Melillo fosse un’anima buona e pura, ma secondo me non è al cento per cento chi vuole far passare” – ha confessato la vincitrice de La Pupa e il Secchione, che ha poi aggiunto – “Secondo me non è vera, non la vedo totalmente vera, secondo me gioca nel suo ruolo di finta buona, cioè è buona davvero, ma non è sincera al cento per cento. Non so spiegare perché ma anche quando abbracci una persona, lo senti a pelle. Sto diventando una sensitiva ormai”.