Angela Melillo svela i motivi del litigio con Matilde Brandi

Matilde Brandi e Angela Melillo non si parlano più, un tema affrontato da Matilde durante l’intervista a La Volta Buona. Brandi ha espresso la sua delusione, affermando che un’amica vera non avrebbe dovuto comportarsi in quel modo, etichettando la situazione come una mancanza di rispetto. Sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli, la questione sembra riguardare una scelta professionale di Angela.

Angela Melillo ha risposto a queste affermazioni ribadendo che tra lei e Matilde c’è ancora un’amicizia profonda, contrariamente alle voci di una rottura definitiva. Ha sottolineato che una vera amicizia non dovrebbe terminare solo perché ha scelto di lavorare con una persona non gradita alle sue amiche. Secondo Angela, gestire le incomprensioni dovrebbe avvenire direttamente tra le persone coinvolte, evitando il pettegolezzo. Ha anche menzionato che è frustrante sentire chiacchiere infondate sulla loro relazione.

Il conflitto sembra derivare dalla collaborazione di Angela con qualcuno che in passato ha avuto problemi con Matilde. Angela ha difeso le sue scelte professionali, affermando che le professioniste sono libere di lavorare con chi vogliono, evidenziando l’importanza di mettere l’amicizia al di sopra di tali questioni. La discussione mette in luce le dinamiche tra amicizia e scelte lavorative, e il ruolo del gossip nella vita personale delle due ballerine.

La causa di questa tensione rimane parzialmente oscurata, lasciando interrogativi sul ragazzo che ha inavvertitamente contribuito alla rottura dell’amicizia.